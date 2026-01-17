Reparan un cráter en un importante puente de la ruta 12

Por las obras, hay un carril reducido según informaron desde la concesionaria vial a cargo del corredor del Mercosur.

Este viernes, se inició la restauración de un sector de un puente en la zona de Ibicuy que tenía un gran bache. El tamaño del pozo eran tan importante que se veía la placa de hierro que está por debajo de asfalto.

La reparación de la calzada sobre el Puente sobre el Arroyo Ibicuycito, en la Ruta Nacional 12, km 121, sentido ascendente, se prevé finalizar el día lunes.

Una vez concluidos los trabajos, se levantará la reducción de carril y el tránsito quedará habilitado normalmente por ambos carriles.

Se solicita transitar con precaución por la zona de obra, precisaron desde Autovía del Mercosur. R2820