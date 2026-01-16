Por la presencia de escherichia coli y enterococos: Suspenden el «uso recreativo» de popular playa del río Uruguay

Es por la presencia de «escherichia coli y enterococos que superan los máximos permitidos». Por lo que se recomienda no «hacer uso» de esa playa.
Desde la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, se informó que «de acuerdo a los últimos resultados del plan de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua en las playas habilitadas, se suspende hasta nuevo aviso el uso recreativo del río Uruguay en Playa Los Sauces».
Malas aguas
Según el reporte oficial, los registros, «trabajados de manera conjunta con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), indican que no es recomendable para la salud la ingesta de agua en la zona indicada por presencia de escherichia coli y enterococos que superan los máximos permitidos».
Ante esta situación, se recomienda «a la comunidad en general a no hacer uso de playa Los Sauces, principalmente ingresar al agua, hasta tanto los nuevos estudios indiquen que están dadas las condiciones sanitarias adecuadas».
Escherichia coli (E. coli) y los enterococos son bacterias comunes del tracto intestinal que, aunque forman parte de la flora normal y cumplen funciones beneficiosas, también son indicadores clave de contaminación fecal en agua y alimentos, detectando la presencia de desechos de humanos y animales; además, cepas específicas de ambas son patógenos importantes que causan infecciones urinarias, gastrointestinales y otras, a menudo relacionadas con la transmisión sexual o en ambientes hospitalarios.
Ambos se usan para detectar contaminación fecal, pero los enterococos son más resistentes y mejores para aguas marinas, mientras que E. coli es ideal para aguas dulces. Pueden causar infecciones importantes, afectando vías urinarias, sangre y otros tejidos. Pueden interactuar entre sí y con otras bacterias, incluso alterando la calidad espermática y formando biopelículas.
Opciones
Además, en el reporte del municipio, se aclara que «el mismo estudio señala que Playa Nebel sí continúa habilitada para uso recreativo».
Y se agrea que el Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, «planifica y ejecuta el Plan de Vigilancia y Monitoreo de calidad del agua de uso recreativo de playas habilitadas en la ciudad de Concordia desde inicios de este año, con el objetivo de obtener datos sobre la salubridad de las playas y cumplimentar la Resolución Provincial SMA 84/07».
El programa «incluye un seguimiento semanal con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos y observación visual para las floraciones algales», se indicó.