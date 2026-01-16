Concluyó una nueva obra para fortalecer la infraestructura educativa en Concepción del Uruguay

Se trata de la escuela Nº 116 Cabo Carlos Misael Pereyra, de Concepción del Uruguay, departamento Uruguay, donde se realizaron las obras con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuados para el dictado de clases. La intervención fue ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y estuvo orientada a resolver problemas de filtraciones y deterioro que afectaban el normal funcionamiento del edificio.

La escuela se encuentra en el sector norte de la ciudad y se beneficiaron más de 150 estudiantes que asisten en doble turno. Los trabajos permitieron recuperar sectores clave del establecimiento, mejorando las condiciones de uso y preservando la infraestructura escolar.

«La finalización de la obra representa una mejora concreta para la comunidad educativa y el barrio donde se encuentra la institución», señaló el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob. Agregó que «Estas acciones se inscriben en una planificación sostenida del gobierno provincial para atender las necesidades edilicias del sistema educativo y fortalecer la infraestructura escolar para que los estudiantes y los docentes cuenten con espacios adecuados en las aulas».

Los trabajos se concentraron principalmente en el Salón de Usos Múltiples, el área del nivel inicial y los patios, donde se registraban inconvenientes recurrentes durante los días de lluvia. A partir de la intervención, se resolvió el ingreso de agua y se reforzaron las superficies, optimizando la funcionalidad de los espacios destinados a las distintas actividades pedagógicas y recreativas.

La obra demandó una inversión provincial de 33.496.212 pesos y fue financiada íntegramente con recursos del Estado entrerriano, en el marco de una política que prioriza la ejecución de obras públicas con impacto directo en la calidad de la educación en el territorio provincial.