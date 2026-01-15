Alertan por enfermedades neurológicas «invisibles» en pueblos rurales

Las patologías más frecuentes identificadas son epilepsia, accidentes cerebrovasculares (ACV), trastornos del neurodesarrollo en la infancia, entre otras.

Se trata de un informe del Centro de Estudios Neurológicos y Rehabilitación dirigido por el neurólogo y docente Santiago Sanfilippo. Detectaron que el problema es el diagnóstico tardío y la falta de seguimiento.

Un informe elaborado por la Fundación Cener (Centro de Estudios Neurológicos y Rehabilitación) encendió una señal de alerta sobre la situación sanitaria en zonas rurales de Entre Ríos.

Según el relevamiento, existe una alta prevalencia de enfermedades neurológicas que, en muchos casos, no se detectan a tiempo o quedan sin el seguimiento adecuado, lo que incrementa el riesgo de discapacidad y deterioro en la calidad de vida.

El documento, dirigido por el neurólogo y docente Santiago Sanfilippo advierte que entre el 15% y el 18% de la población entrerriana vive en áreas rurales, donde se combinan condiciones que agravan el panorama: distancias largas, comunidades dispersas, actividad laboral agropecuaria, posible exposición a agroquímicos y barreras para acceder al sistema de salud.

Entre las patologías más frecuentes identificadas, el informe menciona epilepsia, accidentes cerebrovasculares (ACV), trastornos del neurodesarrollo en la infancia, neuropatías periféricas, deterioro cognitivo y demencias no diagnosticadas, además de traumatismos craneoencefálicos vinculados a accidentes laborales en el ámbito rural.

Atención primaria rural

Desde la Fundación Cener remarcaron que el eje del problema no es únicamente la presencia de estas enfermedades, sino el diagnóstico tardío y la falta de seguimiento, especialmente en comunidades donde, muchas veces, la atención primaria es el único contacto con el sistema de salud.

En ese sentido, el informe plantea como prioridades fortalecer la atención primaria rural, implementar programas de detección precoz, capacitar equipos locales y avanzar en políticas públicas con enfoque territorial, adaptadas a las particularidades del medio rural entrerriano.

“La prevención neurológica y el acceso oportuno a la atención no solo reducen discapacidad, sino que promueven equidad sanitaria y calidad de vida”, subrayaron.

