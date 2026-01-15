Una decena de nuevas comunas entrerrianas fueron reconocidas oficialmente

La ley que declara nuevas comunas de primera y segunda categoría a numerosas localidades entró en vigencia el 31 de diciembre pasado. La norma, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, es parte de la tarea que se viene realizando para posibilitar a estas localidades todas las competencias, funciones, derechos y obligaciones previstas en la Ley Provincial de Comunas Nº 10.644, fortaleciendo la autonomía local y mejorando la capacidad de gestión de los gobiernos comunitarios.

Un paso clave para el desarrollo local

De este modo, «Entre Ríos reafirma el compromiso con el fortalecimiento del federalismo interno, el ordenamiento territorial y el desarrollo equilibrado de sus comunidades», indicó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien destacó que «la creación de nuevas comunas no solo reconoce la identidad y el crecimiento de cada localidad, sino que sienta las bases para una gestión más eficiente, participativa y cercana a las necesidades de la ciudadanía».

Nuevas comunas de primera categoría

La ley declara Comunas de primera categoría a las siguientes localidades:

La Providencia (distrito Alcaraz, departamento La Paz)

Lucas Sud 2º (distrito Lucas al Sur, departamento Villaguay)

Mojones Sud / paraje Los Algarrobos (Departamento Villaguay)

Estas comunas contarán con mayores atribuciones administrativas y políticas, consolidando su crecimiento institucional y su capacidad de decisión.

Nuevas comunas de segunda categoría

Asimismo, se declara comunas de segunda categoría a numerosos puntos distribuidos en distintos departamentos, entre ellos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Federación, Feliciano, Colón, Federal y Villaguay.

Entre los alcanzados se encuentran:

María Grande Segunda, Yeso Oeste, Costa Grande, Isletas, Crucesitas (en sus distintas secciones), Colonia Alemana, Santa María y Las Margaritas, Laguna Benítez, San Miguel, Paso Duarte, Santa Lucía, Lucas Sud 1º, Mojones Norte, Estación Lazo y La Esmeralda, entre otros.

El reconocimiento como comunas permitirá a estas comunidades acceder a mayores niveles de organización institucional, planificación local y representación formal ante el Estado provincial.