Autovía: piden circular con precaución en zonas donde la concesionaria realiza trabajos de mantenimiento

Autovía del Mercosur solicitó hoy precaución a quienes transitan las rutas 12 y 14, ante los trabajos de reparación y mantenimiento que la empresa cumple en el lugar.

Durante la jornada de este miércoles, los trabajos en la ruta 12 estuvieron concentrados un bacheo de calzada entre el puente Mitre y Ceibas, y el corte de pasto en el tramo Villa Paranacito-Ceibas y Ceibas-Gualeguay

En tanto, en la ruta 14, se efectuó un bacheo de calzada entre Ceibas y el kilómetro 15, se repararon los hundimientos de la calzada entre los kilómetros 58 y 89 mano sur-norte (Gualeguaychú), y entre Km. 100 y Km. 126, mano norte–sur (Concepción del Uruguay). y se limpiaron los desagües y sector bajo de barandas entre el Km. 290 y el Km. 292 (Federación).

Además, en Puerto Yeruá, continuó el arreglo de losas.

«Se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar la señalización de 60 Km de velocidad máxima en zonas de obra» concluye el comunicado de la concesionaria.