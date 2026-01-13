Continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos: prevén «alivios breves y tormentas»

El calor persistirá en gran parte del país, pero el ingreso de dos frentes fríos generará tormentas fuertes, contrastes térmicos y descensos transitorios. En Entre Ríos se espera una jornada estable, mientras se mantendrán alertas por calor, lluvias y vientos intensos en otras provincias.
El calor sofocante comenzará a encontrar pequeñas pausas en Argentina, aunque antes dará lugar a tormentas fuertes y contrastes térmicos marcados. Dos frentes fríos modificarán la dinámica atmosférica esta semana, mientras la Patagonia continúa bajo alerta por vientos intensos, incendios y temperaturas extremas.
El escenario meteorológico de este martes se presenta variable en gran parte del país. La entrada de aire cálido y húmedo desde el noreste favorecerá el aumento de la nubosidad y el desarrollo de lluvias aisladas en sectores del área pampeana, en un contexto previo a la llegada de sistemas frontales que traerán inestabilidad y descensos térmicos desparejos.
Pronóstico para Entre Ríos
En la zona núcleo, particularmente en Entre Ríos, se prevé una jornada estable y sin lluvias, con nubosidad variable. En cambio, en la provincia de Buenos Aires y sectores de La Pampa, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con probabilidad de chaparrones aislados, especialmente en áreas del sur bonaerense y la costa atlántica.
Este martes, en Entre Ríos se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 32°C. El viento soplará leve a moderado desde el sector noreste, manteniendo condiciones típicamente veraniegas.
Norte del país: calor persistente e inestabilidad en el NOA
En el norte argentino, el tiempo se presentará estable y sin lluvias en provincias como Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, Formosa y Chaco. Sin embargo, en el NOA —especialmente en Jujuy, Salta y Tucumán— se prevé mayor inestabilidad, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas.
Alertas vigentes por calor y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por temperaturas elevadas para el este de Neuquén, noroeste de Río Negro, oeste de La Pampa y noreste de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma. Este nivel implica efectos leves a moderados en la salud, con mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, indicó el medio Meteored.
Durante la tarde del lunes, el avance de un primer frente frío —de características débiles— favoreció la formación de tormentas aisladas entre Santa Rosa y Bahía Blanca. Con el correr de las horas, estos fenómenos tenderán a expandirse hacia la región central, Cuyo y el NOA, alcanzando la costa atlántica durante la madrugada del martes.
Por este motivo, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para el centro-este de Mendoza, sur de San Luis y centro, norte y noreste de La Pampa. Se esperan tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica, ráfagas intensas, posible caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros.
¿Habrá descenso de temperaturas?
Este primer frente frío no provocará un descenso térmico significativo, por lo que el alivio será leve y transitorio, principalmente en el centro del país. El segundo frente frío, más intenso, llega a mitad de semana: Durante la tarde del miércoles comenzará a gestarse un segundo frente frío en el norte de la Patagonia, con mayor impacto térmico. Antes de su avance, la intensificación del viento norte y la inestabilidad favorecerán nuevas tormentas en el noreste, noroeste y norte argentino.
Se prevén ráfagas que podrían superar los 70 km/h en el norte, centro y sur de La Pampa, sur de San Luis y norte y noroeste de Río Negro. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el sistema avanzará hacia el norte, generando lluvias y tormentas a lo largo de su recorrido.
En el norte del país, las máximas del jueves podrían superar los 35°C, aunque hacia el viernes se espera un descenso tanto de las mínimas como de las máximas, con registros cercanos a los 30°C, lo que traerá un alivio térmico más marcado.
Patagonia: viento, incendios y calor extremo
En el extremo sur, el paso de un sistema frontal incrementa la probabilidad de ráfagas superiores a 100 km/h en el oeste de Santa Cruz. Por ello, el SMN emitió alertas amarillas por vientos fuertes y lluvias para Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Si bien se registraron lluvias leves en zonas afectadas por incendios, que ayudaron a enfriar parcialmente el área, para el miércoles se esperan nuevas precipitaciones de escasa magnitud, nuevamente acompañadas por vientos intensos.
En tanto, el norte, centro y este de Río Negro, el sudeste de La Pampa, el sudoeste bonaerense y el este de Chubut continuarán bajo condiciones sofocantes, con máximas cercanas a los 40°C. Recién el jueves comenzará un descenso térmico parcial, aunque la variabilidad seguirá siendo la característica dominante en la región. Elonce