Concepción del Uruguay: Internos de Unidad Penal Nº 4 protagonizaron un violento enfrentamiento

Ocurrió en el Pabellón 2 del establecimiento penitenciario de Concepción del Uruguay. Los vecinos de la zona reportaron haber escuchado disparos. El conflicto se habría originado por «problemas de convivencia».
Se produjo un violento enfrentamiento entre internos alojados en el Pabellón 2 de la Unidad Penal N°4 «Justo José de Urquiza» de Concepción del Uruguay.
La situación trascendió los muros de la cárcel cuando vecinos de las inmediaciones alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de armas de fuego provenientes del interior del penal. Según se pudo establecer, se trató de disparos de estruendo y postas de goma utilizados por el personal de seguridad para disuadir la gresca.
Conflictos de convivencia
De acuerdo a las primeras informaciones, el incidente se habría originado por problemas de convivencia de larga data entre un grupo de internos.
La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física que demandó la intervención inmediata del cuerpo de guardia, se informó.
Afortunadamente , no hubo víctimas fatales y no se reportaron heridos de gravedad, aunque algunos internos fueron evaluados por el servicio médico interno por lesiones menores propias de la pelea. (03442)