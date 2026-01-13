El gobernador Rogelio Frigerio convocó por primera vez a Gustavo Bordet en su carácter de ex mandatario

El gobernador Rogelio Frigerio convocó por primera vez a Gustavo Bordet a reunirse. El encuentro es el primero que se produce entre ambos, a excepción del que mantuvieron en el período de la transición de gobierno. La reunión está fijada para este martes a las 12 en el despacho de Frigerio y Bordet fue invitado en su carácter de ex gobernador, no como su actual representación de diputado nacional.

En tiempos donde la política argentina parece transitar por senderos cada vez más estrechos, dominados por la confrontación permanente, la descalificación del otro y el repliegue identitario, se entendió como «un gesto» del primer mandatario tal convocatoria.

La cita de Rogelio Frigerio al ex mandatario provincial Gustavo Bordet para una reunión a solas -en su carácter de ex gobernador y no como diputado nacional- se inscribe claramente en esa categoría. Con la aclaración que el propio Bordet ha reiterado en varias oportunidades la necesidad de establecer el diálogo.

El encuentro, previsto para este martes a las 12 en el despacho del gobernador, será el primero entre ambos dirigentes desde la transición de gobierno. Entre Frigerio y Bordet no hay una historia de enfrentamientos personales ni de agravios públicos, aunque a poco de asumir el actual gobernador, fue muy crítico de la administración anterior, encabezada por el concordiense.

Bordet no llega al despacho de Frigerio como representante del bloque de diputados nacionales del Partido Justicialista, que días atrás solicitó formalmente una reunión con el gobernador sin obtener aún una respuesta clara y directa. La invitación fue su rol de exgobernador, segùn indicaron fuentes oficiales.

No obstante, se indicò a ANÁLISIS que en la agenda del encuentro estarán presentes tanto la realidad provincial como el contexto nacional, atravesado por las iniciativas legislativas que impulsa el presidente Javier Milei. La reforma laboral y el impacto fiscal de las medidas económicas -en particular, los fondos que Entre Ríos dejaría de percibir- aparecen como ejes centrales de la conversación. No se trata de asuntos menores ni de debates abstractos: son decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de los entrerrianos y la capacidad de gestión del gobierno provincial.

La reunión de hoy marcará el regreso de Frigerio a la escena política activa, luego de 23 días de vacaciones y de una presencia pública acotada, limitada a su participación en la 54ª edición del Festival de Jineteada y Folklore de Diamante, tal como sucedió anoche.

No deja de ser significativo que la convocatoria haya tomado por sorpresa incluso a colaboradores cercanos del propio Frigerio, quienes desconocían el temario y no tenían precisiones sobre si el encuentro sería estrictamente mano a mano o si se habilitaría la participación de asesores.

En un contexto nacional signado por la tensión permanente entre el gobierno central y las provincias, y por debates de alta conflictividad social, la posibilidad de que oficialismo y oposición dialoguen en clave institucional adquiere un valor estratégico. Entre Ríos, como muchas otras provincias, enfrenta desafíos estructurales que exceden a una gestión y a un signo político: desarrollo productivo, empleo, infraestructura, financiamiento, inclusión social. Abordarlos requiere algo más que discursos partidarios o sectoriales; exige pensar a largo plazo y resistir la tentación del rédito inmediato.

