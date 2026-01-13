Nadie en el mundo come más huevos que en Argentina; el consumo llegó a 398 unidades por habitante al año

El 2025 fue definido desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) como un año muy bueno para la avicultura de postura, ya que se venía con un envión muy bueno desde el año 2024. El sector creció en dos años mas del 18% No obstante el inicio del 2024 y los últimos meses del 2025 presentaron indicadores negativos.

Al abordar precios, en Capia aportan que el maple (30 huevos) que contiene casi dos kilos de huevos desde mayo a la fecha bajo más del 60%, pasaron de abonarle al productor casi $5.600 el maple en granja a menos de $3.500 actuales, con una inflación en costos productivos de poco mas del 40%. Lo grave de esto es que en muchos puntos de venta no han trasladado las bajas al consumidor y el distribuirdor y/o el comercio minorista se queda con una suculenta tajada.

Precisan que el consumo interno sigue siendo fuerte y sostenido, el cual se lleva desde hace más de 3 años el 98% de la producción local, más las importaciones formales e informales (contrabando de países vecinos) que fueron el 0,7% de la producción nacional, unos 133 millones de huevos. Las “importaciones” crecieron 665%, muchas de ellas bajo la mirada complice de funcionarios públicos, generando esa “importación” una seria preocupación en el sector por temas sanitarios (Argentina es libre de enfermedas que están presentes en países vecinos), sociales (destrucción de pequeñas economías familiares) y comerciales (no pagan impuestos y compiten deslealmente).

A pesar de lo descripto, el parque productivo paso de tener 57,7 millones de aves en el año 2024 a 62,71 millones de aves en el año 2025, con un incremento del 8,68%, de las cuales 74% son aves que producen huevos blancos y 26% aves que producen huevos marrones. Dicho parque productivo paso de producir 17.433 millones de huevos en el año 2024 unos 553 huevos producidos por segundo, a casi 19.000 millones de huevos en el año 2025 unos 610 huevos por segundo, con un incremento del 8,82%. Este parque productivo alcanzó poco más de 402 huevos producidos per capita en 2025, contra los 370 en 2024, generando un crecimiento del 8,71%.

Definieron en Capia que «el consumo interno paso de 363 unidades en 2024 a poco más 398 en 2025, un aumento de 35 unidades per capita, colocando a la Argentina como el primer país consumidor de huevos del planeta».

El sector exportó 323 millones de huevos en el año 2025, contra los 279 millones de huevos en el año 2024, un crecimiento del 15,8% que ayudó a amortiguar los importantes niveles de contrabando de huevos de países limítrofes. El saldo entre importaciones y exportaciones dejó un superávit comercial de 0,8% un 26,6% menos que en el año 2024.