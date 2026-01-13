Concepción del Uruguay: Recuperan moto que fuera robada horas antes

Según se confirmó a Génesis24, en un rápido accionar, personal de la Comisaría Primera logró localizar y recuperar una motocicleta que había sido sustraída durante la tarde de ayer en la zona de calles Rubinsky e Isaías Torres. El rodado fue hallado oculto entre las malezas en un sector descampado.

El hecho fue denunciado por una mujer de 39 años, quien manifestó que entre las 15:00 y las 16:00 horas de ayer dejó su motovehículo estacionado frente a su domicilio. Al salir, constató que delincuentes habían sustraído su rodado: una Appia City Plus 110, color naranja.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas y rastrillajes por distintas zonas de la ciudad. Gracias a la información recabada, se dirigieron hacia el Barrio ATE.

Allí, tras una intensa búsqueda por un sector de zanjones y descampados, los uniformados lograron divisar el vehículo, el cual se encontraba oculto entre las malezas.

En el lugar trabajó la División Policía Científica para realizar los peritajes de rigor. El rodado fue secuestrado formalmente y quedó a disposición de la justicia, para luego ser restituido a su propietaria tras cumplimentar los pasos legales correspondientes.

