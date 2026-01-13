Se refaccionaron instalaciones de una escuela en el departamento Uruguay

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, se concluyó una obra de reparación y mejora edilicia en la escuela Nº 24 Onésimo Leguizamón, ubicada en la localidad de Líbaros, departamento Uruguay. La intervención tuvo como objetivo dar respuesta a los problemas de filtraciones que afectaban al edificio, producto del deterioro de la cubierta y el paso del tiempo.

El edificio escolar es una construcción que data de la década de 1960, cuenta con seis aulas de nivel primario, sala de nivel inicial, dos aulas especiales, sanitarios, áreas administrativas y cocina comedor. En el turno vespertino funciona la escuela primaria, mientras que por la mañana el edificio es compartido con un anexo de la Secundaria Nº 4 Entrerriana, de Villa San Marcial.

Respecto a la obra, consistió en el recambio del techo mediante la colocación de una nueva cubierta metálica y se ejecutaron trabajos complementarios en el sector de la galería, lo que permitió proteger cielorrasos e instalaciones eléctricas. Los trabajos abarcaron una superficie de 237 m2, correspondientes al sector de aulas ubicado al sur del establecimiento y a las galerías. La obra demandó una inversión provincial de 22 millones de pesos y estuvo a cargo de la firma Sittner Gustavo Leonardo.

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, señaló que estas intervenciones forman parte de una planificación de obras orientadas a fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial. «Con cada inversión avanzamos en obras que permiten que las escuelas cuenten con instalaciones más seguras y adecuadas a las necesidades de docentes y estudiantes», dijo.