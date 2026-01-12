Torneo Regional Amateur: Juventud empató la serie ante Depro y había penales, pero el partido fue suspendido por incidentes

A los 23 minutos y 35 del complemento, el capitán Federico López marcó los dos goles ante Defensores del Pronunciamiento y el pase a Semifinales quedó pendiente por incidentes.

Cuando Juventud Unida ganaba por 2 a 0 al Depro, un incidente entre los jugadores visitantes y el árbitro Maximiliano Durán del partido generó que el partido quede detenido.

La situación se dio tras la expulsión de Villagrán del Depro y el árbitro declaró que el partido quedó «suspendido por agresión directa» y se fue a los vestuarios.

Los incidentes se trasladaron a la zona baja, fuera de la cancha, con muestras de nerviosismo.

El partido

Tras un empate 0 a 0 en el primer tiempo, con juego dinámico en las áreas, las situaciones de gol se dieron en el complemento.

A los 23 minutos del segundo tiempo, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, Juventud Unida le gana 1 a 0 a Defensores del Pronunciamiento.

El gol lo marcó el capitán Federico López y logró que Juventud empiece a imponer su juego contra la visita, tras un primer tiempo parejo.

A los 35 minutos, tras un rebote, nuevamente Federico López puso el 2 a 0 y logra estirar la serie a los penales.

Con este resultado, habrá penales para definir el pase a las semifinales del certamen por la Conferencia Litoral Sur y eventualmente competirá por un ascenso -o mejor dicho, el pase del amateurismo a la última categoría del profesionalismo- al Federal A.

Recordemos que el domingo pasado, el Depro se impuso claramente por 2 a 0. Con este resultado, el partido se definiría en la suerte en los tiros desde los 12 pasos.

En la cancha, un buen marco de público acompaña a Juventud Unida.

Fuente: 2820