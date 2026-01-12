Crearon la «Agencia de Desarrollo de Entre Ríos»: quiénes la integrarán y cuáles serán sus funciones

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la creación de la Agencia de Desarrollo de la Provincia, un “nuevo organismo descentralizado y autárquico que tendrá como objetivo el fortalecimiento del sector privado y de las micro, pequeñas y medianas empresas”. Fue creado por ley, que este jueves fue publicada en el Boletín Oficial provincial.

Según informaron, la Agencia funcionará con autonomía funcional, administrativa, financiera y técnica, y contará con patrimonio y presupuesto propios. Entre sus principales objetivos se destacan la promoción de exportaciones, la atracción de inversiones nacionales e internacionales y la simplificación regulatoria, con el fin de “mejorar la competitividad de los productos y servicios entrerrianos y facilitar la formalización y expansión de las empresas”.

El organismo prestará asistencia técnica y capacitación a pymes y promoverá la marca “Entre Ríos” como destino de inversiones. El gobernador Rogelio Frigerio había prometido su creación en la última Jornada de la UIER. La Legislatura provincial sancionó la creación a fines del año pasado.

La estructura mínima de la Agencia estará integrada por un coordinador General, responsable de la gestión y dirección estratégica de la Agencia, designado y removido por el Poder Ejecutivo con remuneración equivalente al cargo de Director General.

Lo acompañará un Consejo de Asesores de carácter consultivo de carácter no vinculante y ad-honorem, conformado por representantes de cámaras empresariales e instituciones vinculadas a la actividad económica y productiva. Este consejo será presidido por el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia.

El nuevo organismo tendrá recursos humanos propios. El decreto firmado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, ordena que el personal se regirá por la Ley de Empleo Público de la Provincia de Entre Ríos y sus normas complementarias. “El nombramiento del personal de la Agencia se realizará por el Coordinador General ad-referéndum del Poder Ejecutivo”, precisa el texto.

En materia de financiamiento, la Agencia contará con asignaciones del presupuesto provincial, además de recursos provenientes de donaciones, convenios y aportes de organismos nacionales e internacionales, así como ingresos generados por servicios y actividades propias, bajo la supervisión del Poder Ejecutivo y con obligación de rendir informes públicos de gestión y resultados.

Ahora – APF