Entre Ríos registró 70% de ocupación en la primera quincena de enero

Ocupación hotelera. La temporada turística de verano en Entre Ríos comenzó de manera positiva. Así lo confirmó Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), quien destacó el excelente desempeño del sector durante el cierre de 2025 y el primer fin de semana del año.

“El último fin de semana de diciembre y el primero de enero fueron muy buenos en casi todos los destinos. Los datos de ocupación que se difundieron tanto a nivel provincial como nacional son reales y alentadores”, señaló. Sin embargo, aclaró que “esta primera semana de enero suele ser más floja, y este año no fue la excepción”, según publicó DiarioRíoUruguay

La crecida del río Uruguay

Uno de los factores que influyó en el comportamiento turístico en los primeros días de enero fue la situación hidrológica, especialmente en la costa del río Uruguay. Algunas playas tuvieron que ser restringidas temporalmente debido a la crecida, aunque el impacto fue parcial. “No son todas las playas las que no se pueden utilizar, solo algunas. Además, las localidades de la costa del Uruguay ya tienen el sistema aceitado: el río sube, baja en pocos días y se recomponen los espacios”, explicó Acedo.

En contraposición, la costa del Paraná presenta una situación más estable, aunque no se descarta una leve crecida en las próximas semanas debido a las lluvias registradas en Brasil. “No sería una crecida marcada, pero podría llegar a dificultar algunas playas”, advirtió el presidente de la CET. Sin embargo, la provincia ha demostrado su capacidad para adaptarse ante situaciones adversas, gracias a su amplia oferta de alternativas turísticas. “Las termas ya no son solo piletas de agua caliente. Hoy convocan a familias con chicos, jóvenes y públicos diversos, con parques acuáticos, piletas de agua fría y servicios integrales”, subrayó.

Expectativas positivas para el resto de la temporada

En cuanto a los niveles de ocupación, Acedo detalló que el promedio provincial se mantiene en torno al 70%, con picos de ocupación más elevados en destinos que cuentan con eventos consolidados. Uno de los ejemplos más destacados es Federación, que alcanzó un 75% de ocupación, con altas expectativas para el cierre de la Fiesta Nacional del Lago, que se desarrolla hasta el domingo.

En Gualeguaychú, el balneario Ñandubaysal recibe entre 1.500 y 2.000 personas por día, con una ocupación cercana al 70%. “Eso habla de un producto turístico consolidado y elegido”, destacó Acedo. Por otro lado, San José registró un promedio del 50% durante la semana, pero se espera una ocupación plena con la Fiesta del Campamentista, que finalmente comenzó hoy debido a las condiciones climáticas.

Duración de las estadías y el perfil del visitante

Un dato característico de esta temporada es la corta duración de las estadías, con un promedio general de tres noches. “Algunas localidades, como Federación, tienen un promedio que supera las 3,5 noches”, comentó Acedo. Además, se observó que, por el momento, no se registran grandes volúmenes de turistas reservando estadías superiores a una semana. Las escapadas de fin de semana o vinculadas a eventos dominan la preferencia de los turistas.

En cuanto al perfil del visitante, Entre Ríos sigue consolidándose como un destino preferido por las familias. Acedo indicó que, a diferencia del año pasado, no se observan tantos grupos de amigos, ya que muchos jóvenes prefirieron destinos cercanos como la Costa Atlántica o Brasil. Sin embargo, confió en que, con la llegada de los carnavales, este público comenzará a regresar: “Gualeguaychú ya lo está viendo, y cuando empiecen los carnavales en toda la provincia, los grupos de amigos van a venir seguro a Entre Ríos”, aseguró.

Optimismo para el futuro de la temporada

Con un monitoreo diario del comportamiento turístico, la CET mira con optimismo el desarrollo de la temporada, destacando que la segunda quincena de enero y los fines de semana con carnavales impulsarán significativamente la llegada de turistas. “La segunda quincena de enero y todos los fines de semana con carnavales van a hacer explotar Entre Ríos”, afirmó Acedo. Además, resaltó que “la gente que se fue a Brasil, a Uruguay o a la Costa Atlántica no se va a quedar solo con eso. Los fines de semana largos y los eventos van a traer mucho movimiento a la provincia”. Con estos factores, se espera que la temporada turística 2026 siga en ascenso.