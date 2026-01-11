Autovía Artigas: Automóvil volcó tras una mala maniobra

Ocurrió en la tarde de este sábado en el departamento Colón. El conductor perdió el control del rodado y terminó en la banquina. Afortunadamente, resultó ileso.

Un nuevo siniestro vial se registró este sábado en la Autovía Gervasio Artigas, cuando un automóvil terminó volcado sobre la banquina luego de que su conductor perdiera el control.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas, a la altura del kilómetro 156. El vehículo involucrado es un Peugeot 207 de color gris, que circulaba en sentido Norte-Sur (hacia Buenos Aires) y era conducido por un hombre de 40 años.

De acuerdo a los informes preliminares y el testimonio del conductor, el incidente se habría desencadenado por una mala maniobra de otro vehículo que circulaba por la misma zona. Esto obligó al conductor del Peugeot a realizar un movimiento brusco que terminó con el despiste y posterior vuelco de la unidad.

Sin heridos

A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que no hubo personas lesionadas. El conductor pudo salir del habitáculo por sus propios medios y no requirió traslado sanitario.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría San José y una dotación de los Bomberos Voluntarios de San José, quienes realizaron las tareas de prevención y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes sobre la calzada. El caso fue caratulado por las autoridades como un siniestro vial sin lesiones, señalaron colegas de InfoPalmares.

Crédito: 03442