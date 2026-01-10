Concepción del Uruguay: Sorprenden a menores cuando trasladaban moto con motor limado

Según se confirmó a Génesis24, personal policial dependiente de la Comisaría de Minoridad procedió al secuestro de un motovehículo en horas de la tarde de este sábado, luego de detectar irregularidades en la numeración de la unidad.

El procedimiento se originó alrededor de las 14:30 horas, cuando efectivos de dciha dependencia interceptaron a dos adolescentes en calle Ejército de los Andes, entre 23 y 24 del Oeste.

Los jóvenes, un masculino de 17 años y otro de 15, fueron sorprendidos mientras llevaban «a tiro» (empujando) una motocicleta marca Gilera, modelo Smash.

Al realizar la inspección de rutina sobre el vehículo, los uniformados constataron que el número de motor se encontraba limado en su totalidad, una maniobra habitualmente vinculada a procedencia ilícita de los rodados.

Al ser consultados, los menores no supieron dar explicaciones concretas al respecto. Si bien al consultar el dominio en el sistema de la DNRPA no pesaba sobre la unidad un pedido de secuestro vigente, la alteración de la numeración del motor es un delito.

Informando lo acontecido a la fiscalía en turno a cargo de la Dra. Denise Caraballo, dispuso, el secuestro del rodado para establecer su propiedad y procedencia, la intervención de la División Policía Científica para los peritajes correspondientes y el traslado de ambos menores a la Comisaría de Minoridad, donde fueron entregados a sus responsables legales bajo las actas de estilo.

