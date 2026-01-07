Dos jóvenes resultaron ilesos tras un vuelco en la ex ruta 14

Dos jóvenes de 18 y 23 años resultaron ilesos este martes tras protagonizar un vuelco en la ex Ruta 14 en Concordia. El accidente ocurrió a unos mil metros de la rotonda, cuando el conductor perdió el control del automóvil, que terminó volcando sobre el lado este de la arteria.

El vehículo involucrado es un Volkswagen Suran que transitaba en dirección sur a norte. Por causas que se tratan de establecer, el conductor no pudo mantener el dominio del rodado, lo que provocó que este saliera de la cinta asfáltica y volcara. A pesar del impacto, se confirmó que ambos ocupantes salieron por sus propios medios sin lesiones.

El hecho se registró a las 10:10 horas y requirió la intervención del personal de la Comisaría Quinta.

Las autoridades policiales que trabajaron en el lugar constataron que únicamente hubo daños materiales en la carrocería del vehículo, sin terceros involucrados. Ahora