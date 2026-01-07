Costa del Uruguay: el río superó los 7 metros y cerraron las playas en una ciudad

El repunte se acentuó en los últimos días y preocupa al sector turístico: piden respetar la señalización y no ingresar al agua, aunque haga calor.
La crecida del río Uruguay generó complicaciones en las playas de Concordia, que este miércoles quedaron oficialmente inhabilitadas para el público. Durante la mañana, el hidrómetro marcó 7,34 metros frente al puerto local, un nivel que obligó a izar bandera roja y prohibir el ingreso al agua en los balnearios habilitados para la temporada.
El avance del río ya se observa al límite del paseo peatonal de la Costanera y dejó sin espacio útil a sectores clave como Playa Los Sauces y Playa Nébel, dos de los puntos más concurridos durante el verano. La medida fue tomada por los guardavidas ante el riesgo que representan las corrientes, los desniveles y los obstáculos sumergidos.
Playas cerradas y alerta por seguridad
Marcelo Maffei, corresponsal en Concordia, explicó que el repunte del río se viene dando desde hace varios días y que, al superar los 7 metros, “prácticamente ya no quedan playas disponibles”. Además, advirtió que, aunque no se trata de una creciente extraordinaria, el impacto es fuerte en plena temporada turística.
“Con apenas un poco más de agua ya no hay playa. Es una situación que duele porque hay turistas en la ciudad y mucha gente que elige Concordia por el río”, señaló.
El rol de los guardavidas y los riesgos actuales
Pablo, uno de los guardavidas que trabaja en la zona, detalló que la prioridad es la prevención. “El agua tapó todo lo que era playa y quedaron bancos de cemento, árboles y tachos de basura bajo el río. No hay referencias claras y eso es muy peligroso”, explicó.
Ante esta situación, las playas de Concordia quedaron delimitadas con bandera roja, lo que implica la prohibición total del baño. Los guardavidas recomiendan respetar las indicaciones y evitar ingresar al río, incluso en sectores que a simple vista parecen tranquilos.
Alternativas habilitadas y pronóstico
Si bien la zona costera de la ciudad permanece cerrada, desde el cuerpo de guardavidas indicaron que las playas del lago de Salto Grande, como Punta Viracho, continúan habilitadas por el momento, ya que dependen de la Codesal y presentan otra dinámica hídrica.
Según estimaciones preliminares, el nivel del río podría mantenerse alto durante varios días, dependiendo de las lluvias en la cuenca media y alta del Uruguay. Mientras tanto, las autoridades insisten en extremar cuidados y respetar la señalización en las playas de Concordia, priorizando la seguridad de vecinos y turistas.
