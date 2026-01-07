Autovía Artigas: Secuestran 131 celulares que eran transportados de contrabando

Durante un control en el puesto de Control Vial ubicado en la autovía Artigas sobre el límite con Corrientes,, la Policía de Entre Ríos PER detectó un cargamento ilegal de 131 teléfonos celulares ocultos en un vehículo que circulaba desde Paraguay hacia Buenos Aires. La mercadería fue valuada en unos 25 millones de pesos.

El secuestro de 131 teléfonos celulares se concretó durante un operativo de control vehicular realizado por personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, como resultado de una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

El procedimiento se llevó adelante cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un vehículo Volkswagen Taos, de color blanco, ocupado por dos mujeres mayores de edad que circulaban desde la República del Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires. Al realizar la identificación de rutina y el control del rodado, los uniformados advirtieron irregularidades en la parte trasera del automóvil.

Según se informó oficialmente, durante una inspección más exhaustiva, el personal observó que, en el sector del baúl, del lado izquierdo, existía una tapa de la tapicería mal colocada. A través de esa abertura, los funcionarios lograron visualizar teléfonos celulares ocultos en los paneles laterales del baúl, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

𝗛𝗔𝗟𝗟𝗔𝗥𝗢𝗡 𝟭𝟯𝟭 𝗧𝗘𝗟𝗘́𝗙𝗢𝗡𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗨𝗟𝗧𝗢𝗦

Ante esta situación, se dio aviso al Juzgado Federal de Concordia, que dispuso la realización del procedimiento correspondiente conforme al artículo 230 bis del Código Procesal Penal. Con la presencia de testigos que otorgaron legalidad a la medida, se procedió a la requisa del vehículo.

Durante la inspección, se constató la presencia de numerosos teléfonos celulares ocultos en compartimientos ubicados en ambos laterales del baúl. La requisa continuó en otros sectores del rodado y, al abrir el capot, los efectivos detectaron que también se transportaban celulares en la zona del motor y en los laterales del mismo.

Tras finalizar el procedimiento, se logró contabilizar un total de 131 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos, todos sin aval aduanero. La mercadería fue secuestrada por infracción a la Ley 22.415, conforme lo dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

𝗔𝗩𝗔𝗟𝗨́𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗗𝗘𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗡𝗗𝗢

Asimismo, se realizó una comunicación telefónica con el agente verificador Federico Madaro, de la División Aduana Concordia, quien informó que el valor aproximado en plaza del total de la mercadería incautada ascendía a unos 25 millones de pesos argentinos.

En cuanto a las ocupantes del vehículo, se ordenó su correcta individualización y se verificó que no presentaran impedimentos legales. Por disposición judicial, ambas mujeres quedaron en libertad supeditadas a la causa, que fue elevada a la Dirección General de Aduanas para la continuidad de los trámites correspondientes.

El procedimiento se enmarcó en los controles preventivos que se desarrollan en los accesos a la provincia, con el objetivo de combatir el contrabando y otras infracciones vinculadas al transporte ilegal de mercadería. fuente ElOnce

Comparte esto: Twitter

Facebook

