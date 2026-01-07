Allanamientos en el norte entrerriano por un hecho perpetrado en Colón 

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la mañana de este martes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón, con colaboración de personal policial de Jefatura Departamental Federal, llevaron a cabo un Allanamiento y Registro Domiciliario en una vivienda ubicada en zona de El Cimarrón, en el marco de una investigación en curso en los Tribunales locales.

La intervención tuvo origen a raíz de una denuncia radicada oportunamente por la propietaria de un complejo habitacional situado en la ciudad de Colón, quien puso en conocimiento de la autoridad policial la presunta faltante de diversos elementos del lugar, a raíz de lo cual se realizaron diferentes tareas investigativas, obteniéndose información de interés, en virtud de lo cual se solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías de Colon, la correspondiente autorización que fue cumplimentada mediante exhorto judicial.

Dicho procedimiento arrojó resultados favorables para la pesquisa, procediéndose al secuestro de aparatos telefónicos, electrodoméstico, y distintas pertenencias que fueran denunciadas como sustraídas, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Asimismo, dos personas mayores de edad fueron trasladadas a Sede Policial, donde fueron correctamente identificados, quedando luego supeditadas a la causa.

