OSER: un aumento del 1% en el aporte del funcionariado

La Obra Social de Entre Ríos dispuso aumentar el aporte que realizan los funcionarios para el funcionamiento del organismo, que pasó del 3% al 4%.La medida está contenida en el decreto N° 3.476, del 28 de noviembre de 2025.

«Apruébase el incremento del 1% en el aporte personal a la Obra Social de Entre Ríos de los afiliados que revistan como Funcionarios y del Personal fuera de Escalafón de la Administración Central y Descentralizada Provincial, dispuesto mediante Resolución D-Nº 021/25 del Directorio», dice el texto del decreto que firmó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

«Es un aumento simbólico, pero todo suma», analizan desde la OSER.

En los considerandos del decreto, se establece que dicho incremento «fue interesado por este Poder Ejecutivo como forma de que quienes conducen los destinos de la Provincia asuman una actitud ejemplificadora y solidaria, incrementando su contribución personal para posibilitar el fortalecimiento de la Obra Social».

La Uniòn del Personal Civil de la Nación (UPCN), que tiene una silla en el directorio de la OSER -la ocupa la médica Flavia Maidana- que a través de su secretario general, José Ángel Allende, había motorizado una medida de ese tipo.

«La obra social necesita mayores recursos. Al trabajador en general no le podemos hoy pedir mayor aporte con la crisis en la que estamos. Los funcionarios y los cargos electivos, sin excepción, todos son afiliados a la obra social durante cuatro años. En la inmensa mayoría no son gente muy joven. Mínimamente tienen un promedio de entre los 50 y 55 años. En promedio. Hay algunos con más, algunos con menos. Bueno, la obra social durante cuatro años les da el servicio a quienes al cuarto año dejan su función y se van a otra obra social o a una prepaga o a donde hayan provenido antes. Ahora, ¿por qué le vamos a dar con el mismo aporte que lo hacemos, lo que aportamos desde que empezamos a trabajar? Entonces estamos proponiendo una ley donde todo el sector político, ya sea funcionarios y cargos electivos tengan que aportar entre un 1% o un 2% más. Y que ese fondo sea exclusivamente destinado al alto costo de la obra social. En ese marco, si ese proyecto prospera, estamos dispuestos a acompañar una obra social que va a tener futuro», había dicho en julio de 2025 el dirigente sindical al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, reproducido por Entre Ríos Ahora.



Entre Ríos Ahora