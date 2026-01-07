Preocupan reacciones alérgicas entre personas que se bañaron en el río Uruguay

Según señalaron, la afectación del agua del río Uruguay derivó en que decenas de bañistas, de diferentes edades, concurrieran al médico durante los primeros días del 2026 tras presentar erupciones cutáneas.
Preocupan reacciones alérgicas. Los ministerios de Ambiente (MA) y Salud Pública (MSP) del vecino país investigan la afectación del agua del río Uruguay. Al respecto, el MSP emitió un comunicado señalando que el viernes y sábado pasado, personas de «distintas edades» realizaron «múltiples consultas» médicas por la aparición de un «cuadro de erupción cutánea pruriginosa, sin fiebre ni otros síntomas asociados», tras bañarse en playas del litoral.
Frente a esta situación, se activó un trabajo conjunto entre MA, MSP, Prefectura Naval y las intendencias de Soriano, Colonia y Río Negro, para identificar la causa de la erupción mediante la «aplicación de protocolos de investigación epidemiológica y análisis de laboratorio». Además se hizo una advertencia a las playas que están sobre el río Uruguay para mantener la precaución ante fenómenos puntuales como floraciones algales.
La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), bajo la órbita de MA, dijo que prevén obtener este martes los primeros resultados de muestras de agua tomadas para conocer el origen de la afectación. Por un lado, se realizará un análisis en el laboratorio de MA de microorganismos, y otro estudio químico de toxinas y metales para descartar que no sea una contaminación química.
Varias consultas
A comienzos del año 2026, a partir de un trabajo en red de Dinacea con las intendencias, MSP y otros organismos, comenzaron a recibir denuncias de erupciones de bañistas, primero de la playa de la Agraciada (Soriano), luego de los balnearios colonienses Carmelo, Nueva Palmira, Zagarzazu, Las Cañas (Río Negro) y de algunas zonas en Paysandú y Salto.
Según señalaron, fueron decenas de afectados que sumaron casi un centenar. Hubo una treintena de consultas por erupciones cutáneas con picazón en centros de salud de Colonia, 57 consultas médicas por este motivo en Soriano y cinco en hospitales de Río Negro.
Por esta situación se activó un «seguimiento diario» del asunto y no se reportaron en las últimas 24 horas.
Posibles causas
Con este escenario, hubo una reunión entre varios organismos para identificar las causas de estas erupciones que asustaron a varios bañistas. La principal hipótesis, que resta confirmar mediante estudios de laboratorio, es la formación de microorganismos dinoflagelados, como los detectados días atrás en Punta del Este.
Se trata de Noctiluca Scintillans y Alexandrium Affine, este último generó un agua marrón por días. También se analizó la pluviometría, por un posible arrastre de la aplicación de pesticidas en zonas cercanas, pero no hubo lluvias, por lo que se descartó. Mientras que Prefectura realizó consultas del tipo de barcos o barcazas que estuvieron navegando, por si pudo haber existido una fuga de las embarcaciones.
Si bien la habilitación del baño en playas corresponde a las intendencias, la cartera planteó que «no amerita» no recomendar el baño en las playas del río Uruguay, ya que ocurrieron casos puntuales y no generalizados de erupciones, en algunos días. Tampoco es una situación que impida el baño, pero advierte que hay que ser precavidos.
Diario Cambio