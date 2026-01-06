Concepción del Uruguay: Se produjo un principio de incendio en vivienda esta mañana

Según se confirmó a Génesis24, este martes siendo las 10:03 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado por varios vecinos sobre un principio de incendio en una vivienda, ubicada en Henry y Aráoz.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Una vez allí se observó que era en el patio donde había distintos objetos que se estaba propagando hacia la vivienda en la planta alta.

Los Bomberos Voluntarios comenzaron a trabajar rápidamente con dos líneas devanaderas y se realizó remoción.

En el lugar se solicitó a la base del cuartel que requiera una ambulancia, ya que el propietario había inhalado humo y se encontraba en un estado nervioso.

Además, también se solicitó una unidad de apoyo, saliendo móvil 22 (unidad de abastecimiento).

