Concepción del Uruguay: Motociclista sufrió gravísimas lesiones tras realizar una mala maniobra y colisionar contra otra moto

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró en la noche de ayer lunes en la zona oeste de la ciudad, dejando como saldo a un conductor con lesiones de extrema gravedad.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 20:40 horas en la intersección de las calles Dr. Lacava y Teniente Primero Ibáñez, y movilizó de inmediato al personal de la Comisaría Tercera.

De acuerdo a los peritajes preliminares, el choque involucró a dos motociclistas: una motocicleta Honda Wave, conducida por un joven de 21 años, que circulaba por calle Lacava en sentido Norte-Sur y una motocicleta KTM, guiada por un hombre de 61 años, que transitaba por la misma arteria hacia el norte.

El incidente se habría producido cuando el conductor de 61 años realizó una maniobra de giro hacia el oeste para ingresar a calle Tte. Primero Ibáñez, cruzando el carril por el cual avanzaba el joven de 21 años, lo que derivó en el fuerte impacto.

En el lugar se hizo presente una unidad de emergencias, que procedió al traslado urgente de ambos conductores al hospital local.

Tras ser evaluados por la médica policial de turno, se informaron los siguientes diagnósticos: el ciudadano de 61 años: Sufrió lesiones de carácter grave, diagnosticándosele una hemorragia cerebral. Su estado es reservado, en tanto el joven de de 21 años, resultó con lesiones leves, presentando diversos golpes y escoriaciones.

En el sitio del siniestro trabajaron peritos de Criminalística para determinar fehacientemente las responsabilidades del hecho.

