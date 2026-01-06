Los Reyes Magos recorrieron Caseros y llevaron alegría a los niños de la localidad

Ayer, lunes 5 de enero, se vivió en Caseros el tradicional festejo de Reyes Magos, una jornada cargada de alegría y emoción para los más pequeños de la comunidad.

Los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron un recorrido por distintos puntos y barrios de la localidad, visitando a los niños y compartiendo un momento especial junto a las familias, con la entrega de golosinas.

La recorrida estuvo acompañada por el Intendente de Caseros, Sr. Oscar Francou, junto a la Directora de Cultura, Moira Zaffaroni, y el responsable de Deportes, Sebastián Picart, quienes acompañaron esta tradicional celebración que forma parte de las costumbres y la identidad local.

Desde la Municipalidad de Caseros se agradece profundamente a “Nuestros Reyes Magos” por su compromiso, dedicación y por regalar su tiempo para celebrar este día tan especial junto a los niños y niñas de la localidad, manteniendo viva una tradición que año tras año llena de sonrisas a toda la comunidad.

