El PJ Entre Ríos advirtió sobre vaciamiento y defendió el Registro Único de la Verdad

El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó «el desguace del Registro Único de la Verdad» y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, advirtiendo sobre el impacto en los Derechos Humanos, las políticas públicas y las familias entrerrianas.

«Rechazamos el desguace del Registro Único de la Verdad y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, que significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia», sostiene el comunicado.

«La decisión respecto al Registro no puede ser presentada como una cuestión administrativa», cuestionaron y argumentaron: «Se trata de un área del Estado provincial que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, un espacio que resguarda la memoria, la verdad y parte esencial de nuestra identidad colectiva».

En ese marco, advirtieron que lo ocurrido forma parte de una política más amplia de retroceso del Estado en áreas sensibles. «Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, y que implica el abandono de políticas sensibles que protegen a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano».

«No se trata de contratos que finalizan, sino de despidos y vaciamiento. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial», señalaron.

En otro tramo del documento, expresaron su solidaridad «con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos».

El comunicado apuntó directamente a la gestión del gobernador Frigerio: «Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador Frigerio, existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo».

En ese sentido, manifestaron que el PJ «adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir de manera inmediata una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de nuestra provincia».

«Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos», finalizó el documento. (APF)