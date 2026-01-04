Agmer rechazó la intromisión de Estados Unidos en América Latina y repudió el ataque imperialista a Venezuela

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) repudió intromisión de Estados Unidos en América Latina tras el ataque ordenado por el presidente norteamericano Donald Trump a Venezuela. Se alertó que hoy es Venezuela pero mañana puede ser el territorio nacional. Se lo calificó como “ataque imperialista a Caracas” y se repudió “el secuestro del presidente de Venezuela” Nicolás Maduro.

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) emitió un comunicado en el que “rechaza la intromisión de Estados Unidos en América Latina. Repudiamos al ataque imperialista a Caracas y el secuestro del presidente de Venezuela”

Se sostuvo que “ante los graves sucesos, la Comisión Directiva Central de AGMER declara: La implementación de la nueva –y vieja- Doctrina Monroe contra América Latina tiene en estas horas su momento más agudo y dramático, dejando de ser una región de paz”.

Asimismo se consideró que aquel “enfoque que conocemos y que ha hecho que tantas veces América Latina haya sido agredida, invadida y finalmente saqueada por quienes nos consideran su ‘patio trasero’”.

También se manifestó que “el vil ataque de Estados Unidos no tiene como objetivo ni defender la democracia ni atacar al terrorismo: es la pretensión de saquear al país que detenta la principal reserva petrolera del mundo y otros minerales, así como una posición estratégica para el Cono Sur y el Caribe”.

El mayor sindicato docente de Entre Ríos aseveró que “no se trata solamente de Venezuela. La agresión es contra toda América Latina, y es una continuidad de la ocupación imperialista como ocurre con nuestras Malvinas”.

Así, se señaló que “frente a todas estas acciones criminales solamente cabe una posición: el repudio absoluto y la exigencia de paz frente a las agresiones extranjeras. Como lo expresa la CTA Autónoma y la CTA de las y los trabajadores, nos pronunciamos sin ningún titubeo en solidaridad con el pueblo venezolano, por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la independencia de toda América Latina”. Finalmente se alertó que “hoy es Venezuela, mañana puede ser nuestro territorio”. (APF)