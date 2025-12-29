Autovía Artigas: Tras volcar, caminó kilómetros en busca de ayuda

Un conductor de 71 años quedó varado tres horas en la zona del préstamo hasta que logró ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Un hombre de 71 años, oriundo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, protagonizó un accidente vial el sábado 28, en la Autovía N°14, cerca del kilómetro 138, cuando se dirigía hacia Corrientes.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, aunque el rescate recién se concretó pasadas las 8 de la mañana.

Según relató el propio conductor, su Chevrolet Zafira perdió el control y terminó despistado en la zona del préstamo, entre los árboles. La vegetación del lugar prácticamente ocultó el vehículo, haciéndolo invisible desde la ruta.

A pesar de sus intentos por hacer señas a los automovilistas que pasaban, nadie se detuvo a auxiliarlo.

Ante la falta de respuesta, el hombre tomó la decisión de caminar varios kilómetros por la banquina hasta llegar al kilómetro 134, donde encontró un comedor. Una mujer que atendía el lugar escuchó su pedido de ayuda y fue quien finalmente dio aviso a las fuerzas de seguridad.

Al lugar del siniestro acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil N° 24, junto con una patrulla de Gendarmería Nacional Vial. Posteriormente, se solicitó el auxilio de Vialidad Nacional para retirar el vehículo accidentado.

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones de consideración en el accidente, aunque debió atravesar más de tres horas de angustia hasta lograr ser rescatado de la zona donde había volcado. R2820