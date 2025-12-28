Dpto. Colón: Secuestran armas de fuego y municiones, en un allanamiento por violencia familiar y amenazas

En el marco de una causa iniciada por una denuncia de violencia familiar y amenazas, personal policial de Jefatura Departamental Colón llevó adelante un allanamiento y requisa domiciliaria, cumpliendo un oficio del Juzgado de Paz de la localidad de Ubajay.

El procedimiento se concretó en el kilómetro 192 de la Autovía José Gervasio Artigas, con la inspección de una finca.

Como resultado, se hallaron un arma de fuego tipo carabina calibre 22 milímetros, sin marca visible ni numeración, equipada con mira; un arma de fuego marca BRNO, modelo 2-E, calibre 22 milímetros, con cargador sin munición y con mira; un rifle de aire comprimido marca Legend; y una caja conteniendo diecinueve cartuchos marca Browning calibre 22, largo.

Se procedió al secuestro de todos los elementos, los cuales fueron debidamente resguardados para ser elevados a la Justicia y sometidos a las pericias correspondientes.