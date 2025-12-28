Concepción del Uruguay: Dos motociclistas protagonizaron un choque en acceso a la ciudad

Según se confirmó a Génesis24, personal policial de Comisaría Cuarta fue comisionado por Sala Comando a la intersección de Ruta Provincial N° 39 y calle 17 de Octubre, donde se constató un siniestro vial ocurrido entre dos motovehículos, por causas que se tratan de establecer.

El hecho involucró a una motocicleta marca Corven Energy, conducida por un hombre de 68 años de edad, y a una motocicleta marca Honda CBX 250, guiada por un joven de 20 años, quien circulaba acompañado por una joven de 19 años.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la motocicleta Honda circulaba por Ruta 39 en sentido oeste-este y por causas que se tratan de establecer habría colisionando con el rodado Corven que intentaba cruzar desde calle 17 de Octubre en sentido sur-norte.

Como consecuencia del impacto, los involucrados fueron trasladados por el servicio de emergencias 107 al nosocomio local, donde fueron examinados por el médico policial, determinándose que presentaban lesiones de carácter leves.

