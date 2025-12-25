Discutió con su pareja en Navidad y la golpeó ferozmente

Un grave hecho de violencia familiar se registró durante la celebración de Navidad, cuando una mujer denunció haber sido agredida por su pareja dentro de la vivienda y en la vía pública. Ocurrió en La Paz.
Un grave episodio de violencia de género ocurrió durante la celebración de la Navidad, cuando un hombre fue detenido acusado de golpear violentamente a su pareja tras una discusión en La Paz. El hecho motivó la intervención policial y judicial, luego de que la víctima fuera hallada con lesiones visibles y en estado de shock.
El procedimiento se desarrolló a partir de un llamado que alertó sobre una situación de violencia familiar. Al hacerse presentes en el domicilio, los efectivos constataron un importante desorden en el interior de la vivienda, con botellas rotas y signos evidentes de una pelea reciente.
Al ingresar al inmueble, el personal policial encontró en el baño a una mujer de 35 años, quien se encontraba en estado de nerviosismo y presentaba lesiones que eran visibles a simple vista. Al ser entrevistada, la víctima manifestó que había mantenido una discusión con su pareja, un hombre de 48 años, quien la agredió físicamente tanto dentro de la vivienda como en la vía pública.
Ante la gravedad de la situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del agresor y la recepción de la denuncia formal por parte de la víctima. El hombre fue detenido en el lugar y trasladado a dependencias policiales.
El detenido quedó alojado en la Jefatura Departamental correspondiente, donde permanecía a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones judiciales. En tanto, la mujer recibió asistencia y se activaron los protocolos previstos para casos de violencia de género. (Elonce)