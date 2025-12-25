Colón: Detenido en horas de esta madrugada

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la madrugada, alrededor de las 01:30, personal policial llevó adelante un procedimiento en inmediaciones del Bajo Parque, sector comprendido por el parque Herminio J. Quirós, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un individuo que, presuntamente, se encontraría exhibiendo un arma de fuego en la vía pública.

En respuesta a la advertencia, varias patrullas se constituyeron de inmediato en el lugar señalado, donde se inició una recorrida exhaustiva con el objetivo de localizar al sujeto descripto. Como resultado de las tareas desplegadas, los uniformados lograron individualizar a un masculino cuyas características coincidían con las aportadas.

Al momento de la identificación, el individuo portaba una cartera de mujer de color marrón y una manta playera. Instantes después, se hizo presente en el lugar una mujer, quien manifestó ser la propietaria de dichos elementos y señaló que, minutos antes, le habrían sido sustraídos por el mismo sujeto, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

En una minuciosa inspección ocular realizada en la zona, el personal interviniente halló un objeto metálico de similares características a un arma, el cual habría sido utilizado previamente por el involucrado, según los primeros indicios recabados en el lugar del hecho.

El masculino fue identificado como un hombre de 38 años de edad, domiciliado en esta ciudad. Puesta en conocimiento de la situación, la Unidad Fiscal de Colón, dispuso que este ciudadano sea trasladado y alojado en sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Dos individuos fueron aprehendidos por presunta desobediencia judicial en San José y Colón

Durante la mañana de la fecha, personal policial llevó adelante dos procedimientos que culminaron con la aprehensión de sendos individuos, en el marco de hechos encuadrados, de manera preliminar, como presunta desobediencia judicial en situación de flagrancia, en distintas jurisdicciones del departamento.

El primero de los episodios tuvo lugar en la localidad de San José, cuando efectivos se hicieron presentes en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle 02 de Abril al 1100. En dicho lugar, se constató la presencia de un individuo de 28 años de edad que, momentos antes, habría incumplido una medida judicial vigente de prohibición de acercamiento dispuesta en su contra, en relación con su progenitora. Ante la flagrante transgresión de la orden emanada por la autoridad competente y con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El segundo procedimiento se desarrolló en la ciudad de Colón, en inmediaciones de la Parroquia Santos Justo y Pastor, ubicada sobre calle P. Cot N° 31. En ese sector, un sujeto fue observado incumpliendo una medida judicial, encontrándose a bordo de un vehículo. Al advertir la presencia policial, el rodado se dio a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado que finalizó con la interceptación del automóvil en la intersección de boulevard Ferrari y calle 25 de Mayo.

Una vez detenido el vehículo, el individuo fue identificado y trasladado a dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes, quedando también a disposición de la Justicia.

