Un auto con cinco jóvenes volcó en un camino vecinal

El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, cuando el vehículo en el que se trasladaban terminó completamente volcado sobre uno de sus laterales. Dos jóvenes fueron derivados al hospital.
Auto volcó en Navidad. Cinco jóvenes que regresaban de celebrar la llegada de la Navidad protagonizaron un accidente de tránsito en la zona norte de la ciudad de Concordia, cuando el automóvil en el que circulaban terminó volcado sobre la calzada.
El hecho ocurrió en la mañana de este jueves 25 de diciembre, cerca de las 9, cuando el grupo regresaba de una fiesta navideña a bordo de un Volkswagen Fox de color negro.
El vehículo se desplazaba por calle Mario Bordagaray, arteria que corre frente al aeroclub local y desemboca en la avenida Monseñor Ricardo Rösch, a la altura del autódromo de la ciudad, en un sector donde se concentran complejos de bungalows y cabañas.
Calle con arena y ripio suelto
Según se informó a un cronista de Diario Río Uruguay en el lugar de hecho, el automóvil circulaba en sentido oeste–este, desde el interior de esa zona subrural hacia la avenida Monseñor Rösch.
Al llegar a calle Bordagaray, casi esquina Perú, el conductor perdió el control del rodado debido a la presencia de abundante arena y ripio suelto sobre la calzada.
Como consecuencia, el Volkswagen Fox se desestabilizó y terminó completamente volcado, quedando apoyado sobre uno de sus laterales, precisamente del lado del conductor.
Traslados y actuación policial
En el vehículo viajaban cinco jóvenes y, de acuerdo a lo que pudo confirmar el cronista de este medio, al menos dos de los pasajeros fueron trasladados en una ambulancia del servicio de emergencias.
Los jóvenes fueron derivados al Hospital Alicia Concepción Másvernat para descartar lesiones de consideración, ya que, si bien se encontraban conscientes, manifestaban haber sufrido golpes en distintas partes del cuerpo, incluidos impactos en la cabeza.
En el lugar tomó intervención personal de la Comisaría Quinta de Villa Zorraquín, por razones de jurisdicción, y también se hizo presente personal de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, que trabajó en el ordenamiento de la circulación y las actuaciones de rigor.
DRU