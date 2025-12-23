Con una inversión superior a los 400 millones de pesos, avanzan obras en escuelas y centros de salud de Concepción del Uruguay⁣

⁣El Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura social en el Departamento. El diputado Silvio Gallay, junto a la Jefa Zonal de Arquitectura, Claudia Ávalos, recorrieron el avance de los trabajos que buscan garantizar entornos seguros para la salud y la educación de los vecinos.⁣

Uno de los puntos principales de las visitas fue el CAPS «Dr. Bartolomé Giacomotti». Allí, con financiamiento de CAFESG, se ejecuta una ampliación que dotará al centro de nuevas oficinas, un salón de usos múltiples (SUM) y baños accesibles, optimizando la capacidad de atención sanitaria.⁣



Bajo la misma línea de financiamiento, se visitaron los trabajos en la Escuela Primaria N° 83 «Mesopotamia Argentina» (edificio compartido con la Secundaria N° 26), donde se realizan intervenciones estructurales de gran envergadura.⁣

También constataron la culminación de obras estratégicas financiadas por el Ministerio de Planeamiento:⁣

Escuela N° 113 «Maestro Julio Sotto»: Reparación integral de desagües pluviales, cubiertas y salas de nivel inicial.⁣

Edificio de Escuela Primaria N° 93 “Santiago del Estero”, Secundaria N° 29 “Maria Agustina Bezzi” y EET N° 13 “Héctor Sauret”: Recambio total de cubiertas, resolviendo problemas históricos de filtraciones.⁣



«Es satisfactorio ver que el compromiso del Gobernador se traduce en hechos concretos. Estamos destinando cada peso donde realmente se necesita para brindar seguridad y bienestar a los entrerrianos», destacó el diputado Silvio Gallay durante la jornada.

