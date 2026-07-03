Concepción del Uruguay: Jóvenes detenidos tras dañar busto de Perón en plaza Ramírez

Dos jóvenes de 19 y 21 años fueron aprehendidos, y un tercero quedó identificado, tras provocar daños en una de las estatuas de la Plaza Francisco Ramírez.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió este jueves alrededor de las 20:30 horas en el principal espacio público de la ciudad, en la intersección de las calles Galarza y Eva Perón.

Un llamado alertó al Comando Radioeléctrico luego de que el placero del lugar denunciara que tres hombres habrían vandalizando un monumento del paseo público.

Al llegar al lugar, el personal policial interceptó a dos de los presuntos involucrados, de 19 y 21 años de edad. Ambos fueron aprehendidos en el acto y trasladados a la Jefatura para su correspondiente identificación formal.Minutos más tarde, un tercer joven se presentó ante las autoridades y también fue identificado en relación con el incidente.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía en turno. La funcionaria judicial dispuso que, una vez concluidos los trámites de rigor y el registro de datos, los tres implicados recuperen la libertad, quedando formalmente supeditados a la causa penal por el delito de daños.

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