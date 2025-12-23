La Campaña del Juguete de Concepción del Uruguay llega a su edición número 42

Declarada de interés por la Cámara de Diputados por una iniciativa del legislador Silvio Gallay, la campaña que comenzó en 1984, se realiza este martes 23

La Campaña del Juguete, que se desarrolla en Concepción del Uruguay es una iniciativa solidaria que convoca a la comunidad a colaborar con la donación de juguetes para niños en situación de vulnerabilidad. Esta propuesta surgió en 1984 a instancias de Luis Juan María Puchulu, Edgardo Andrés Visagno y Guillermo Viggiano. Desde entonces, se sostuvo desde LT11 Radio Gral. Francisco Ramírez, con un amplio respaldo popular que permitió su continuidad durante más de cuatro décadas. El director de la radio, Martín Morasan, -y uno de los organizadores de esta edición-, brindó detalles de esta tradicional iniciativa solidaria que fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, por una propuesta del legislador Silvio Gallay.

“La jornada tendrá lugar este martes 23 de 8:00 a 19:00, con una transmisión desde la explanada del centro cívico; además de LT 11 se suman varios radios regionales, canales de televisión, streaming, entre otros”, relató Morasan. El lugar se transforma en un verdadero punto de recolección de juguetes que son acercados por vecinos, instituciones sociales, sindicatos y empresas comprometidas con la causa: “Es una tradición que comenzaron empleados de la radio y por el esfuerzo de toda la comunidad se pudo sostener, no solo de acá si no de todos los pueblos vecinos” explicó.

El objetivo no solo es recolectar juguetes, sino también fomentar solidaridad y sentido de comunidad. Es por eso, que la participación activa de la población ha sido clave para el éxito de la campaña, ya que es esperada con entusiasmo, reafirmando los valores de unión y apoyo hacia los chicos, que no tendrían si no la oportunidad de recibir un obsequio de Navidad. “La entrega la realiza Cáritas, también intervienen los comedores comunitarios y contamos con un salón de la Iglesia Adventista; los juguetes llegan a la explanada y se retiran para la entrega, así se logra llegar a los destinatarios antes de la Navidad”, explicó Morasan.

“Estamos muy agradecidos con la Cámara de Diputados por declarar de interés esta campaña que se realiza hace más de cuatro décadas, es un gran impulso para que más gente se acerque a donar” finalizó.

