Caseros: Asueto, receso administrativo y vacaciones del Registro Civil local

El Registro Civil Caseros informa que en cumplimiento del Decreto N°3592 Gob, el que declara Asueto Administrativo los días 24 y 31 de diciembre y Receso los días 26, 29 y 30 de diciembre del corriente año, dichos días se atenderá con Guardia Pasiva en casos de urgencia (comunicándose al 3442620361)

Además, por Res. N°1587/88 DGRCyCP la Oficina del Registro Civil permanecerá cerrada por Vacaciones durante el mes de Enero de 2026.

Por tal motivo, desde el 5 al 18 de Enero de 2026 se prorroga la competencia a la Oficina del Registro Civil de San Justo. Mientras que del 19 al 30 de enero de 2026 se prorroga la competencia a la Oficina del Registro Civil de Colonia Elía.

Documentación para retirar

Se informa desde el Registro Civil de Caseros que en sus oficinas se encuentra documentación a nombre de las siguientes personas:

– CLAPIER MARIELA INES

– VIERA CARLOS RAMON

– ADON FELIX

– VALIENTE LUCIANO

