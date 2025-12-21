Caseros: El lunes 22 se realizará la «Feria Navideña»

Este lunes 22 de diciembre desde las 18:30 horas en el Anfiteatro Municipal (calles 23 y 10) se desarrollará la tradicional “Feria Navideña”.

Durante este evento, que anticipa las fiestas de fin de año, nos estará visitando Papá Noel, quien entregará dulces y recibirá las cartitas que los niños hayan escrito.

También, habrá feria de artesanos y emprendedores.

EL ELENCO ESTABLE DE TEATRO ADOLESCENTE DE CASEROS HARÁ SU CIERRE DE AÑO CON LA PRESENTACIÓN DE 3 OBRAS

Este domingo 21 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” el Elenco Estable de Teatro Adolescente de Caseros dará cierre a su actividad del 2025 con la presentación de 3 obras teatrales, bajo la dirección de Moira Zaffaroni.

En esta oportunidad se estrenará la obra “La Entrevista”, y se volverán a presentar “Los Abrelibros: la biblioteca encantada” y “Cirbuzón”.

Las funciones serán de entrada libre y gratuita.

Estas son las obras que se pondrán en escena:

Comparte esto: Twitter

Facebook

