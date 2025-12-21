La provincia impulsa sus sistemas productivos ecológicos desde las comunas

Tal ámbito es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con la participación del secretario Raúl Boc-Hó, la directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Karina Meier, y la responsable del área de Producción Orgánica, María Inés Moreira, se concretó el primer encuentro virtual.

Boc-Hó señaló que «el desafío es fortalecer sistemas productivos que generen desarrollo, arraigo y oportunidades, acompañando a quienes producen de manera sustentable en cada localidad», en tanto que Karina Meier destacó la importancia de sostener el acompañamiento con capacitación, para que los gobiernos locales cuenten con herramientas claras que les permitan orientar y responder a las demandas de productores y productoras en sus territorios.

Moreira, por su parte, remarcó que el objetivo del encuentro fue abrir un espacio de diálogo y construcción colectiva. «La idea no es traer respuestas cerradas, sino escuchar a los municipios, juntas y comunas, conocer qué se está haciendo en cada territorio y construir juntos una hoja de ruta para 2026», afirmó. Asimismo, subrayó la necesidad de abordar la producción orgánica, agroecológica y regenerativa como sistemas productivos con impacto económico, social y ambiental.

En ese marco, se puso en valor el trabajo que la provincia viene desarrollando durante 2025 para el fortalecimiento del sector orgánico, a través de la consolidación de la Mesa Provincial, el Registro de Operadores, la articulación con Nación y la Región Centro, y diversas acciones de capacitación y comunicación territorial. A partir de esta base, se planteó la decisión de ampliar la mirada hacia otros sistemas productivos sustentables, incorporando enfoques agroecológicos y regenerativos desde una perspectiva productiva.

Durante la reunión, los gobiernos locales compartieron experiencias vinculadas a ferias, huertas, producciones agroecológicas, emprendimientos en transición a la producción orgánica y acciones de desarrollo local, evidenciando la diversidad y el potencial productivo existente en Entre Ríos.