Pronunciamiento: Robó una garrafa durante la madrugada y fue detenido rápidamente

Según pudo saber Génesis24, en horas de la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría Pronunciamiento a cargo del Jefe de Comisaría de Primero de Mayo, logró la aprehensión de un joven de 25 años que había sustraído un envase de gas de un comercio local.

El hecho se registró alrededor de las 02:10 horas, cuando los uniformados fueron alertados sobre la sustracción de una garrafa de 10 kg desde una vivienda ubicada en la calle Irma Suñer.

Tras recibir el aviso, la policía inició un patrullaje preventivo por las inmediaciones. A unas cuatro cuadras al este del lugar del robo, los efectivos divisaron a un sujeto que trasladaba un envase de gas a pie.

Al advertir la presencia del móvil policial, el sujeto intentó ocultar la garrafa en una construcción abandonada para evadir a las autoridades. Sin embargo, los funcionarios actuaron con rapidez y procedieron a la aprehensión del individuo.

Posteriormente, la policía logró localizar al damnificado, un joven de 22 años, y confirmar el lugar exacto desde donde se había cometido el ilícito.

Posteriormente y con conocimiento de la fiscalía en turno se trasladó al aprehendido a la Sección Alcaldía de Concepción del Uruguay, lugar donde permanece alojado a disposición de la causa.

