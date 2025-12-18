Concepción del Uruguay: Detenido tras intentar huir de un control a bordo de una moto robada en Colón

Según se confirmó a Génesis24, durante la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría Cuarta llevó a cabo un exitoso operativo de control motovehicular que culminó con la detención de un hombre de 35 años y el secuestro de una motocicleta que tenía pedido de captura internacional.

El hecho ocurrió a las 00:15 horas en la intersección de calle Sarmiento y 29 del Oeste Sur. En el marco del operativo, los efectivos intentaron identificar al conductor de una motocicleta. Lejos de acatar la orden, el sujeto realizó una maniobra evasiva e intentó darse a la fuga. Sin embargo, gracias al rápido accionar policial, fue interceptado a los pocos metros del lugar.

Al verificar los datos del rodado —una Bajaj Rouser sin dominio, de color negro, rojo y blanco—, el sistema informático policial arrojó un pedido de secuestro vigente con fecha del 18 de noviembre de 2025. El vehículo había sido denunciado como robado en la jurisdicción de la Jefatura Departamental Colón.

El conductor fue identificado y al ser informada del suceso, la Fiscal Auxiliar Dra. Lara Plescia dispuso: la inmediata aprehensión del masculino por el delito de Resistencia a la Autoridad, el secuestro del rodado para su posterior restitución al propietario original y la intervención de la División Policía Científica para las pericias correspondientes.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Asimismo, se notificó a la Departamental Colón sobre el hallazgo del vehículo.

