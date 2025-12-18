Ruta 20: Colisión entre un camión y una utilitaria habría dejado heridos graves

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una colisión frontal entre un camión Hyundai HD 78 y una camioneta utilitaria Peugeot Partner, ambos vehículos detenidos sobre la cinta asfáltica.



En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, ya que uno de los ocupantes de la camioneta —un masculino— se encontraba atrapado en el habitáculo. Asimismo, intervino personal de los servicios de salud de Urdinarrain y Gilbert, quienes realizaron el traslado de todos los involucrados.

De acuerdo a lo informado, el camión circulaba en sentido Sur–Norte (Urdinarrain–Gilbert) y era conducido por un joven de 27 años, domiciliado en Urdinarrain.

En tanto, la camioneta se desplazaba en sentido contrario (Gilbert–Urdinarrain) y era ocupada por tres personas: el conductor, un hombre de 34 años, con domicilio en Rosario del Tala, y como acompañantes un matrimonio mayor de edad, de 45 y 43 años, oriundos de Basavilbaso.

Se aguardó la llegada de personal de Policía Científica de Gualeguaychú, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas y circunstancias del accidente.

Mientras se desarrollaban las tareas, se informó que los ocupantes del vehículo de menor porte fueron trasladados al Hospital de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad, quedando a la espera de la determinación del carácter de las lesiones. Por su parte, el conductor del camión quedó en observación en el nosocomio local.

Durante el trabajo pericial, la ruta permaneció cortada al tránsito, habilitándose luego un paso alternativo por la banquina, con las debidas precauciones, ya que los vehículos aún se encontraban sobre la calzada.

Finalizadas las pericias, los rodados fueron retirados y la Ruta Provincial 20 quedó nuevamente habilitada en su totalidad.

CristalUrdi