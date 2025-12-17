Reinan muy buenas condiciones para el arroz entrerriano

En líneas generales, las entrerrianas arroceras presentan un buen desarrollo. Los lotes más tardíos se encuentran en emergencia, con 3 a 4 hojas.La mayor parte del área sembrada está en inicio de macollaje, acompañada de los primeros riegos. En los lotes más avanzados, que ya se ubican en pleno macollaje, se realizó la aplicación de urea seguida del riego definitivo.

Desde la Bolsa de Cereales, aportan que los controles de malezas fueron satisfactorios en general; sin embargo, persisten problemas con malezas resistentes como el capín. Esto, sumado al importante incremento en el costo de los herbicidas, hace más oneroso mantener los lotes libres de malezas.

Según el ùltimo reporte de la entidad, se confirma que en Entre Ríos la superficie total destinada al cultivo de arroz para el ciclo 2025/26 es de 59.000 ha. El estado fenológico es muy variado, abarca desde la emergencia hasta el pleno macollaje y la condición del cultivo a nivel provincial, se distribuye de la siguiente manera: Muy bueno con el 26% y Bueno el 74%.

Campo en acción