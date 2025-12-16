Allegrini continuará al frente de la Jefatura de Policía desempeñándose como Jefe Departamental

Tras los recientes cambios en la cúpula de la Policía de Entre Ríos dispuestos por el Poder Ejecutivo Provincial, se confirmó la continuidad de las actuales autoridades en la Jefatura de Policía Departamental Uruguay.

El Comisario Mayor Esteban Allegrini continuará al frente de la Jefatura, desempeñándose como Jefe Departamental. Lo acompañará en su gestión el Comisario Inspector Jorge Javier Leiva, quien fue ratificado como Subjefe Departamental.

Los nombramientos se enmarcan en la reestructuración de mandos impulsada por el Gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, buscando fortalecer la gestión de seguridad en la región.

De esta manera, la Jefatura Departamental Uruguay mantiene su cúpula para seguir con las tareas de prevención y seguridad en la ciudad.

