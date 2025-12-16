Policía de Entre Ríos: Tres nuevas agentes fueron destinadas a la Jefatura Departamental Uruguay

La Jefatura de Policía Departamental Uruguay dio la bienvenida a tres nuevas agentes que se suman a las filas de la fuerza para reforzar las tareas de prevención y seguridad en la ciudad y la región.

Estas nuevas funcionarias se incorporan a la Departamental tras su egreso de la XXII° Promoción de Agentes de Policía, cuya ceremonia se realizó este jueves en la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala “General Francisco Ramírez”.

Las flamantes agentes son parte del grupo de 79 nuevas funcionarias femeninas que egresaron de la escuela de formación. El acto de egreso fue encabezado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio González, quien presidió la jura de fidelidad y la entrega de distinciones.

A este valioso refuerzo se suman cinco cadetes de Tercer Año de la Escuela de Oficiales «Dr. Salvador Maciá».

Estos futuros oficiales se encuentran realizando en la departamental tarea de colaboración operativa y de preparación profesional, llevando a la práctica los conocimientos adquiridos en su formación, bajo la supervisión del personal superior.

La Jefatura reitera su compromiso con la constante mejora de los recursos humanos y logísticos para brindar un servicio eficiente y cercano a la comunidad, impulsando a la vez la formación de las futuras generaciones de la fuerza.

