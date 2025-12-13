Concepción del Uruguay: Motociclista intentó evadir un control y terminó embistiendo a un policía. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, un operativo preventivo de la Policía y la Dirección de Tránsito se vio empañado esta madrugada, cuando un motociclista de 17 años intentó evadir el control, embistiendo a un funcionario policial.

El hecho ocurrió a la 01:25 horas, en un control conjunto realizado por personal del Comando Radioeléctrico, Comisaría de Minoridad y Tránsito.

Al observar un motovehículo con un único ocupante que se acercaba al puesto de control, el personal le dio la orden de detenerse. Lejos de acatar la directiva, el joven de 17 años intentó evadir el operativo a alta velocidad, embistiendo a un efectivo policial de 36 años.

El funcionario, sufrió lesiones en sus brazos y cabeza, por lo que debió ser asistido de urgencia y trasladado al nosocomio local por el servicio de ambulancia.

Tras embestir al policía, el motociclista cayó de su rodado (una Honda Twister 250cc sin dominio), lo que permitió proceder a su inmediata aprehensión. El joven de 17 años fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para su resguardo.

La médica policial de turno diagnosticó que el efectivo policial presentaba Lesiones Leves (escoriaciones en frente, pómulo, nariz y en miembros superiores e inferiores).

La Fiscalía, una vez comunicada de lo sucedido, ordenó el secuestro del motovehículo y, tras las diligencias de rigor, la entrega del menor a sus progenitores.

