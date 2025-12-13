Caseros se viste con espíritu navideño

El personal municipal del Área de Espacios Verdes ha estado trabajando para crear un ambiente festivo y acogedor en nuestro pueblo.

En distintos puntos de la localidad se han instalado adornos navideños que embellecen y promueven el espíritu navideño en la comunidad.

Entre los adornos instalados se pueden apreciar pequeños pesebres, arbolitos de navidad, un trencito con Papá Noel, el tradicional árbol de luces navideñas en la rotonda de calle 18 y 23, y el pesebre en la Garita de Calle 10.

Estos adornos no solo embellecen nuestro pueblo, sino que también nos recuerdan la importancia de esta época del año: momentos para compartir con familia, con amigos, en paz y siendo felices.

