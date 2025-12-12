Frigerio inauguró desde Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad, Nestor Roncaglia; el secretario de Turismo, Jorge Satto; y el intendente Manuel Tennen, Frigerio subrayó la importancia de iniciar cuanto antes la temporada estival y la coincidencia con los dos años de gestión. «Era muy importante que inauguráramos la temporada de verano hoy. Tenemos que hacerlo cuanto antes porque el verano se nos viene encima, pero sobre todo también porque hoy se cumplen dos años de gestión», señaló. Asimismo, recordó que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos años: «Han sido dos años complicados para todos y quizá para ningún otro sector como el turismo, que se la ha aguantado y con el que hemos trabajado juntos».

En un marco de celebración junto a emprendedores, autoridades y vecinos, el mandatario puso en valor el trabajo articulado entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado. Destacó la implementación de las 10 microrregiones turísticas como una herramienta para potenciar la oferta provincial. «La creación de estas 10 microrregiones tiene que ver con dejar de competir para trabajar en conjunto, para traer más turistas y mejorar la oferta turística de nuestra provincia», explicó. A ello sumó la riqueza natural del territorio: «Miren lo que es este río, miren lo que es esta ciudad», expresó al señalar a Villa Urquiza como una de las puertas de entrada al verano entrerriano.

Frigerio también subrayó las mejoras recientes en infraestructura y servicios que acompañan el desarrollo del sector. «Qué bueno que está ahora venir a Paraná por la 12, porque la arreglaron después de muchísimo tiempo. Eso mejora la oferta turística», dijo, al tiempo que destacó el impacto de las comunicaciones, la seguridad y las políticas de alivio fiscal impulsadas por la provincia. «Un Estado promoviendo el turismo, desgravando positivamente al sector e impulsando medidas como el subsidio de energía en tiempos difíciles, tiene un impacto directo», sostuvo.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno con la promoción de la identidad entrerriana: «Somos la provincia más linda de la Argentina, con los paisajes más lindos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve, y ese tiene que ser nuestro lema», concluyó.

Por su parte, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, subrayó la importancia del lanzamiento de la temporada y afirmó que «el eje fundamental de hoy es el turismo y, con ello, todo el potencial que se despliega y se va a seguir desplegando en cada una de las localidades». Además, destacó que se trata de un hecho histórico, dado que «por primera vez en 40 años de democracia un gobernador nos acompaña en el lanzamiento de la temporada en la costa del Paraná».

La actividad, de la que tambien participaron legisladores provinciales e intendentes, puso en valor a Villa Urquiza como destino de cercanía para toda la región de Paraná Campaña. La jornada incluyó además la tradicional bendición de las aguas del río Paraná y un variado cierre artístico con presentaciones del Ballet Municipal Puesta del Sol, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, músicos locales y DJ que acompañaron el atardecer frente al río.