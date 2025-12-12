Hallaron sin vida a una joven mujer: investigan las causas

Una mujer de 45 años fue encontrada sin vida en Victoria. El hallazgo se produjo este jueves y se investigan las causas y circunstancias del deceso.

El hecho se produjo en su vivienda, ubicada en la zona de Yatay y Laprida. Al lugar acudieron las autoridades policiales y un médico forense, quien trabajó en el lugar.

La zona permaneció resguardada mientras se llevaban adelante las primeras actuaciones y se esperan resultados de la autopsia, según informó Victoria Primicias.